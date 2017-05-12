В Ноябрьске врачи спасли жизнь беременной женщине и ее малышам

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В перинатальный центр Ноябрьска привезли рожающую на 27-й неделе беременности женщину с поперечным положением плода и угрозой разрыва матки. Она не состояла на учете в женской консультации и не знала, что у нее будет двойня. Опоздай скорая на полчаса, и женщина, и малыши погибли бы. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Эльмиру привезли в Ноябрьский перинатальный центр на скорой из соседнего города в шесть утра. Преждевременные роды уже начались. Когда Эльмиру доставили в приемное отделение, показалась ручка ребенка.

Поперечное расположение плода — очень опасная патология, ребенок мог погибнуть во время родов в считанные минуты, поэтому врачи приняли единственно правильное решение об экстренном кесаревом сечении. Нужно было спасать и мать, и ребенка. О том, что Эльмира носила под сердцем двоих, на тот момент ни она, ни врачи не догадывались.

«Эта пациентка нигде не обследовалась и не наблюдалась в течение всех 27 недель беременности. Она объяснила нам это тем, что переехала на Ямал из Якутии и не успела встать на учет. Когда женщина поступила к нам, преждевременные роды уже начались. Во время осмотра врач диагностировал поперечное запущенное положение плода. Шейка матки была полностью открыта, и из-за поперечного положения плода уже выпала ручка ребенка. Это очень грозное осложнение. Во-первых, в считанные минуты мог погибнуть еще не родившийся малыш, во-вторых, была угроза жизни матери из-за разрыва матки», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель главного врача Ноябрьской ЦГБ по акушерству и гинекологии Арсен Арутюнянц.

На операции врачи увидели, что разрыв матки уже начался. Все манипуляции выполняли очень быстро. С момента поступления роженицы в операционную до крика новорожденной девочки прошло всего шесть минут. Но когда врачи приступили к очередному этапу операции, их ждал сюрприз.

«После извлечения малыша нужно было быстро убрать послед для того, чтобы восстановить целостность матки после кесарева сечения и устранить дефект из-за начавшегося разрыва. И тут, о чудо! Там оказался второй малыш. Недиагностированная двойня — это, по нашим временам, нонсенс. Я такого в своей практике не помню. В 21-м веке такого вообще не должно быть. Извлекли второго ребеночка. Оказалось, тоже девочка. Близнецам просто повезло. Если бы роженицу привезли на полчаса позже, то, скорей всего, была бы катастрофа», — вспоминает Арутюнянц.

Благодаря врачам ноябрьского перинатального центра на свет появились две хорошенькие девочки-близнецы весом по 850 граммов. Сначала малышки находились в отделении реанимации новорожденных, где есть все необходимое для выхаживания недоношенных детей. Некоторое время сестренки находились на искусственной вентиляции легких. Дело в том, что на 26–27-й неделе беременности легочная ткань еще недоразвита. Но малышки быстро пошли на поправку, чувствовали себя хорошо и ежедневно прибавляли в весе.

Эльмира очень довольна, что попала в перинатальный центр Ноябрьска и очень благодарна врачам, спасшим жизнь ей и ее близняшкам. Своим дочкам она дала очень красивые имена — Владислава и Стефания. На днях их выпишут домой.

Отметим, что теперь, с помощью новейших технологий, врачи выхаживают малышей даже с критически малым весом в 500 граммов.