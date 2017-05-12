Марс убивает: ученые назвали пять смертельных опасностей Красной планеты

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Вашингтон, 12 мая. Путешествие человека на Марс невозможно, уверены ученые, Красная планета попросту убьет непрошеных гостей. В качестве доказательства они приводят пять причин.

Во-первых, это радиация, которую не переживет космонавт. Во-вторых, слишком низкое давление атмосферы: в таких условиях кровь буквально закипает. Третьей проблемой для человека станет невероятный холод: ночные температуры на Марсе опускаются до отметки 80 градусов по Цельсию в отрицательном диапазоне.

Четвертая «убийственная» причина — частички ядовитой пыли, которой покрыта планета. Их влияние может быть заметно не сразу, но, накапливаясь в легких, пришелец с Земли начнет задыхаться, пишет «Инфореактор». И последнее — отсутствие кислорода на Марсе. Все эти пункты, считают ученые, делают нереальной идею путешествия человека на Красную планету