Видеоблогеры предсказали судьбу Навального в деанонимизированном Интернете

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Москва, 12 мая. В Сети появился шуточный ролик, изображающий реакцию сторонников скандального блогера Алексея Навального на подписание президентом Владимиром Путиным указа о деанонимизации Интернета.

За основу взят фрагмент фильма «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба». На собрании Доктор Зло с сообщниками размышляет, как «захватить Россию» в условиях деанонимизации Интернета.

В качестве нового плана действий предлагается писать фейковые статьи со ссылкой на анонимный источник, наполнять их «рандомными, стремными фактами».

«Это, безусловно, *** (в высшей степени. — Прим. ФАН) гениально, но как раз для таких фейковых статей и нужна анонимность», — охлаждают пыл злодея соратники.

Тогда Доктор Зло предлагает смонтировать компрометирующее видео и написать к нему множество комментариев подобного рода. Однако, как выясняется, для этого тоже нужна анонимность. Злодей поначалу надеется, что лояльное СМИ (вымышленное) — «Эхо дождя» — научится работать в новом формате, но затем решает действовать по старой схеме — освещать только негатив и «топить за Навального».

Пользователи YouTube оценили видео, отметив, что в нем удачно высмеяны методы, используемые блогером для привлечения к себе внимания.

«Вот так примерно Навальный и рассуждает», — уверен один из посмотревших видео.

Зрители также выразили уверенность, что видео заденет сторонников блогера за живое.

«Сейчас набегут школьники от Навального», — прогнозирует пользователь под ником Dartis Daartis.

В комментариях также иронизируют, что авторы видео «на святое замахнулись», и отмечают, что сторонникам скандального блогера в очередной раз указали их место.

Напомним, накануне президент Путин подписал указ, утверждающий «Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». Она предусматривает в числе прочего разработку мер, исключающих анонимность российских пользователей Сети, провоцирующую на безответственное и безнаказанное поведение. Также предусматривается разработка системы, гарантирующей сохранность личных данных, и урегулирование работы сервисов, сходных со СМИ, например, соцсетей, каналов в мессенджерах и т.п.

Ролик можно посмотреть здесь.