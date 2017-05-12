«Развод с Российской империей»: от безвиза Порошенко выиграют только богачи

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Киев, 12 мая. Украинский президент Петр Порошенко уверен, что введение безвизового режима с ЕС означает «развод с Российской империей», однако рядовые украинцы от данной меры не выиграют, считает политолог Александр Асафов.

Накануне Совет министров ЕС одобрил решение по безвизовому въезду для украинцев на срок не более 90 суток. Документ должны утвердить глава Европарламента Антонио Таяни и премьер Мальты Джозеф Мускат, однако украинский президент поторопился, назвав решение ЕС историческим моментом, который означает «развод с Российской империей». По словам политолога Александра Асафова, эти события выдаются Порошенко как личные достижения, хотя либерализация визового режима началась при Януковиче.

«По самым острожным оценкам экспертов, учитывая благосостояние граждан страны, только от 5 до 15% населения страны сможет воспользоваться этим правом. Самое забавное в том, что указанные цифры подозрительно пересекаются с группой людей, находящейся у власти», — подчеркнул эксперт. Он добавил, что страны ЕС так и останутся недостижимой роскошью для простых украинцев, а вот контрабандистам из Закарпатья станет жить легче, пишут «Народные новости».