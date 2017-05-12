Людей только жалко: Дмитрий Лекух о том, как Украина пожирает сама себя

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Как сообщил журналистам министр финансов Украины Александр Данилюк, подмандатная ему территория в начале июня подаст апелляцию на решение Высокого суда Лондона об ускоренном рассмотрении дела по судебному спору с Россией касательно долга на 3 млрд долларов. Правда, судя по тому, как Украина тянет время в этой тяжбе, на успех безнадежного предприятия киевская власть не надеется.

Собственно говоря, тут нет ничего удивительного: результат апелляции, об этом говорят все эксперты, по сути, уже предрешен.

Без ансамбля

Что все это означает? Да, в общем-то, банальную вещь — долг перед Россией по евробондам Украине придется заплатить. И то, что у нее столь же банально нет на это денег, Москву не остановит.

Как там было в знаменитом детском фильме «Варвара-краса, длинная коса»? «Должо-о-ок!»

Вот тут-то и начинается самое интересное.

Теперь становится понятной стратегическая политика Российской Федерации по отношению к сопредельной территории — чтобы одержать верх в этом безумном противостоянии, России достаточно просто ничего не делать.

Вообще ничего.

Эти замечательные люди сделают все сами — безо всякой дополнительной помощи. Просто мозг такой.

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Простейший пример — блокада Донбасса. Прошу понять правильно: даже очень профессиональные специалисты до сих пор не могут подсчитать ущерб Украины от ее идиотского решения, если пройти всю цепочку, что называется, «по отраслям». Еще раз: не могут даже под-счи-тать.

При этом блокаду Киев уже не просто объявил, но и прошел в ней то, что в профессиональных кругах называется «точкой невозврата». В итоге злочинна влада Петра Порошенко потеряла все шансы на хоть какое-то разрешение созданной ею же кризисной ситуации.

Или другой пример — всплывшая в очередной раз тема с хранением радиоактивных отходов.

Вот что заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак: «Мы обязаны забрать из России отработанные радиоактивные материалы. Их раньше Украина отправляла на переработку и двадцатилетнее хранение в Челябинск. Срок возврата материалов несколько раз переносили из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры, сначала на 2016 год, а впоследствии — на 2018-й».

Пока же этого не происходит, Украина продолжает исправно (а куда денешься — это ядерные отходы) ежегодно перечислять в Россию по 200 млн долларов США.

И таких «мелочей» масса — какую бы отрасль экономики или область человеческой жизни мы ни взяли. Иными словами, Украина сейчас старательно и последовательно саморазрушается. Сама. Себя.

Красота «на соплях»

Нет, ну в самом деле.

Заканчивается срок эксплуатации ядерных блоков АЭС.

Непонятно, что делать с тепловыми электростанциями: донецкие антрациты отрезаны, а денег на модернизацию их под бурые угли не только бюджетом данной территории, но и вообще природой не предусмотрено.

Чудовищна, причем во всех отношениях сразу, ситуация в ЖКХ: резкий рост тарифов, за счет которого отрасль еще как-то могла бы существовать, ограничивается платежными возможностями населения и вялотекущим кризисом неплатежей.

Но это еще полбеды. Технологический ресурс оборудования в отрасли выработан уже настолько, что объекты иной раз проще снести, чем модернизировать. И что делать со всей этой красотой «на соплях», не знает на Украине никто.

Стремительно деградируют институты — не только экономические, но и государственной власти. Если в суд могут прийти вооруженные люди и «отбить своих», то кто этим судам может вообще доверять? Про прочие «правоохренительные» органы «незалежной» и говорить как-то неудобно. Равно как и про «политическую систему»: начиная со скупленных на корню «партий» и заканчивая местными органами власти, которых, помимо их карманов, не интересует — и, самое страшное, не пугает — вообще ничего.

Весь этот бардак именуется на сухом научном языке «системным кризисом институтов несостоявшегося государства». И именно поэтому соседнее государство, Российская Федерация, совершенно логично не собирается ничего с этим делать — кроме как требовать исполнять «Минские соглашения» и отдавать долги.

Ибо тут, как это цинично ни прозвучит, — «само отвалится». Причем довольно быстро, с исторической точки зрения, — им просто не надо мешать.

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А вот после этого можно уже и приходить, и забирать то, что нужно, и то, что сможешь отстоять, — отказываясь от «ненужного». Ибо, к примеру, государственные долги Украины в размере приблизительно 80 миллиардов долларов США России совершенно точно не нужны.

Так что, все более чем банально и логично. И, с точки зрения Государства Российского, более чем оправдано.

Людей только жаль. Ведь при подобном раскладе за грехи киевских крыс страдать будет, увы, именно население этой, еще недавно, прекрасной страны.