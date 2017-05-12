Ученые: Манго может победить рак молочной железы

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Хьюстон, 12 мая. Американские ученые выяснили, что манго может предупредить развитие рака молочной железы у женщин.

Эксперты провели ряд опытов на мышах, чтобы выяснить, каким образом состав манго влияет на обычные и раковые клетки живого организма. В частности, ученые были заинтересованы в поиске идеального лекарства от рака. Результаты эксперимента показали, что после употребления манго разрастание клеток рака молочных желез снижается на 90%.

Полифенолы, находящиеся в составе манго, уменьшают пролиферацию клеток, незараженных раком, примерно на пятую часть. По словам исследователей, полифенолы манго обладают абсолютно уничтожающим эффектом, который является нестандартным для раковых клеток, передает «Политэксперт».