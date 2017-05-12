Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Суд вынес приговор экс-главе «Внешпромбанка», обвиняемой в хищении 114 млрд рублей

Суд вынес приговор экс-главе «Внешпромбанка», обвиняемой в хищении 114 млрд рублей

13:59  12 Мая 2017
60

Суд вынес приговор экс-главе «Внешпромбанка», обвиняемой в хищении 114 млрд рублей

Москва, 12 мая. Экс-президент ООО «Внешпромбанк» Лариса Маркус приговорена к девяти годам колонии общего режима по решению Хамовнического суда Москвы. Подсудимая была признана виновной в хищении более 114 млрд рублей.

Так, суд признал Маркус виновной по статьям «Присвоение или растрата» и «Мошенничество». В свою очередь ее заместителя — Екатерину Глушакову — суд приговорил к четырем годам колонии.

2 мая гособвинитель потребовал для Маркус десять лет колонии общего режима.

Маркус проводила махинации с документами и списывала средства со счетов вкладчиков. Кредиты выдавались оформленным на подставных лиц фирмам, в результате мошеннической схемы было похищено свыше 114 млрд рублей.​

 

#суд #внешпромбанк
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть