Театр одного актера: зачем Киев заплатил 400 тысяч долларов за шесть минут с Трампом

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Киев заплатил 400 тысяч долларов США за встречу украинской делегации с высшим руководством Соединенных Штатов. Об этом заявил депутат Верховной рады Андрей Артеменко. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами о поездке главы украинского министерства иностранных дел Павла Климкина в США и ее стоимости.

По словам народного депутата, деньги украинских налогоплательщиков были потрачены на услуги известной американской лоббистской фирмы. Информация об этом, согласно законодательству США, появится на официальных ресурсах министерства юстиции Соединенных Штатов в течение полугода.

Более того, Артеменко утверждает, что встреча украинской делегации с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом не планировалась вообще, но прошла для «компенсации» состоявшейся накануе встречи Трампа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и российским послом в США Сергеем Кисляком. Украинский депутат добавил, что Белый дом выступил инициатором встречи, а сама она длилась всего шесть минут.

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что не исключает подобного развития событий. Администрация Трампа прилагает в последние дни массу усилий в СМИ, чтобы показать свое некое «новое отношение» к украинскому конфликту.

«Оно заключается в попытке «примирения России и Украины» через реализацию минских соглашений и показательное отключение необандеровских формирований типа батальона «Азов» от американского финансирования по официальным каналам. В этом смысле встреча Климкина с Трампом носила абсолютно постановочный характер и нужна была более всего даже не Киеву, а именно Вашингтону, чтобы продемонстрировать свой «новый курс». Однако тот факт, что на Украине эта встреча привела к новой атаке на администрацию Порошенко его внутренних противников, грозит сорвать всю эту довольно слабо подготовленную пиар-комбинацию американцев», — пояснил Максим Жаров.

Эксперт заметил, что услуги американских профессиональных лоббистов стоят дорого, поэтому ничего удивительного в столь крупной сумме нет. Какой-либо связи со встречей Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым он видит, поскольку на этой встрече главными темами были Сирия и предстоящая встреча Трампа с Путиным, а не Украина.

«С другой стороны, я бы обратил внимание на состоявшуюся в тот же день встречу Дональда Трампа с Генри Киссинджером. Возможно, именно эта встреча может дать ответ на вопрос, кто и зачем пригласил в этот день Павла Климкина в Вашингтон. Генри Киссинджер и его фирма являются одними из ведущих разработчиков схемы урегулирования украинского конфликта в рамках встреч так называемой «группы Бойсто». Разработки «группы Бойсто» были положены в основу переговорного процесса, результатом которых стали минские соглашения», — заключил Максим Жаров.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в комментарии ФАН уверена, что предположение о том, что у встречи Климкина и Трампа есть финансовая основа, может иметь реальные основания.

«Во-первых, система оплачиваемых «обедов» в Белом доме действительно есть. Более того, на все это имеются свои тарифы. Деньги идут на содержание Белого дома. Однако если это действительно было проплачено, то Украину можно только пожалеть. Дойти до такого унижения, лишь бы показать русским, что и их «приглашают», — это уже слишком. Но здесь стоит также учитывать тот фактор, что на Украине вновь началась внутренняя борьба за власть. Порошенко мало кого устраивает. И некоторые пытаются дискредитировать президента и его команду еще больше. Принимая во внимание, что подобное заявление сделал Артеменко, стоит учитывать все подводные камни», — добавила эксперт.

Бывший депутат Одесского областного совета, член экспертного совета института инновационного развития Алексей Албу выразил ФАН мнение, что зависимость официального Киева от Белого Дома становится критической. Очевидно, что новая администрация США существенно уменьшила оказываемую Киеву финансовую поддержку.

«Речь идет об уменьшении выплат на различные социальные и гуманитарные проекты. Более того, в 2018 году эта поддержка сократится примерно на 69%, что приведет к обострению противоречий внутри той части правящей элиты Украины, которая «зарабатывает» на осваивании данных финансовых выплат. Этот факт крайне не устраивает руководство Украины. И Порошенко делает все для того, чтобы исправить положение. Подтверждением данного факта является размер суммы, выброшенной на встречу министра иностранных дел Украины Климкина с президентом США Дональдом Трампом. Возмущение вызывает тот факт, что власти Украины пытаются выстраивать свою экономическую политику исключительно на «проедании» помощи извне, а также распродаже остатков государственной собственности. «Фотография Климкина» обошлась Украине приблизительно в 10 миллионов 800 тысяч гривен (23 миллионов рублей, — Прим. ФАН). Для сравнения, бюджет города Раздельная, который явялется районным центром Одесской области, на 2017 год составляет 21 миллион гривен. Одновременно с оплатой данной «фотосессии», на Украине обрезается финансирование профильных медицинских учреждений: кардиоцентров, онкодиспансеров и так далее. В данной ситуации жалко простых людей, доведенных до нищеты новыми горе-руководителями страны. Этот факт является очень символичным и подводит итог всей «Революции Достоинства». «Золотой батон Януковича» в итоге заменили «фотографией Климкина», — резюмировал Алексей Албу.