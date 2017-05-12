Песков объяснил, кто принял решение о выдаче загранпаспорта Навальному

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Москва, 12 мая. Дмитрий Песков пояснил журналистам, что Навальный получил загранпаспорт в обычном порядке.

Ранее сообщалось, что дважды осужденный Алексей Навальный выехал за границу для лечения ожога роговицы глаза после получения загранпаспорта в начале мая. Предварительно он направил письмо в администрацию президента с просьбой ускорить выдачу документа.

Дмитрий Песков пояснил, что письмо было зарегистрировано в администрации и направленно в профильное ведомство — министерство внутренних дел. Однако отметка о регистрации никак не влияет на получение загранпаспорта в особом порядке. Ежедневно в администрацию президента поступают тысячи писем, они регистрируются и рассылаются по профильным ведомствам, подчеркнул Песков.