Жертвами взрыва в Пакистане стали десятки человек

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Исламабад, 12 мая. В Пакистане прогремел взрыв, в результате которого погибли не менее 20 человек.

Трагедия произошла в пакистанском округе Мастунг, расположенном в провинции Белуджистан. По последним данным, в результате взрыва погибли не менее 20 человек. Еще около 30 человек получили ранения различной степени тяжести. Подробности в настоящее время уточняются.

Ранее представители вооруженных сил Пакистана заявили о том, что в ходе столкновений с армией Афганистана на афгано-пакистанской границе были уничтожены пять контрольно-пропускных пунктов, которые находились под контролем афганской армии.