Новороссия сегодня: Луганск отмечает День ЛНР, Донецк и Крым братаются, ВСУ ведут обстрелы

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ДНР и ЛНР, 12 мая. Луганск празднует День республики. Жители подконтрольных Киеву районов Донбасса обращаются в ДНР за гуманитарной помощью. Киевский район Донецка и крымский город Судак стали побратимами. ВСУ нарушили режим тишины в ЛНР четыре раза, в ДНР — 51 раз. Последние новости Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

Третий День республики

В ЛНР празднуют третью годовщину своей государственности. 12 мая 2014 года в Луганске прошел референдум об отделении от Украины. Большинство жителей города и Луганской области высказались в пользу независимости Донбасса. Теперь этот день празднуют как День республики.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий уже поспешил поздравить своих сограждан. Сегодня утром его торжественное обращение было опубликовано Луганским информационным центром. В нем Игорь Плотницкий заявил, что, несмотря на продолжающуюся войну, ЛНР динамично развивается и готова принять все вызовы времени.

«Дорогие друзья! Луганщина всегда была сильна командным духом. Это позволяет ставить перед собой самые амбициозные задачи, решать их совместным трудом, творчески, с присущей нам убежденностью и напором. Это то, что делает нас сильными и позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день», — подчеркнул он.

Следует отметить, что вчера День республики проходил в ДНР. Референдумы о независимости в 20014 году прошли сначала в Донецке, а затем и в Луганске с отставанием всего в один день.

Воссоединение Донбасса

Что интересно, так это то, что во вчерашнем праздничном шествии ко Дню республики в Донецке участвовали в числе прочих также и жители многих подконтрольных Киеву районов Донецкой области.

Гуманитарная программа воссоединения жителей Донбасса, запущенная властями ДНР, набирает обороты. Так, по информации на 12 мая 2017 года, созданная в конце апреля горячая линия по вопросам предоставления гумпомощи дончанам, живущим на территориях, контролируемых киевскими властями, приняла уже около 5 тысяч звонков. Наибольшее количество обращений поступает от жителей Мариуполя, Краматорска, Волновахи, Красноармейска и Славянска.

Интеграция Донбасса в Россию

Заседание Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» проходит сегодня в Донецке. Это уже вторая по счету встреча данного совещательного органа и первая — на территории ДНР. Мероприятие проходит в гостиничном комплексе «Шахтер-Плаза». В нем участвуют глава ДНР Александр Захарченко, заместитель председателя совета министров ЛНР Александр Дробота, депутат Государственной думы РФ Андрей Козенко, член Совфеда РФ Сергей Цеков, а также ряд политиков, экспертов, представителей общественных организаций и журналистов. Всего своих делегатов на встречу отправили 10 стран.

На заседании Киевский район Донецка и крымский город Судак подписали соглашение об установлении побратимских отношений.

Предназначение интеграционного комитета — усилить гуманитарное, социальное и культурное взаимодействие между Донбассом и Россией. Комитет был создан совсем недавно — 17 марта 2017 года. В тот же день прошло его учредительное заседание в Ливадийском дворце в Ялте. До конца года предполагается провести еще несколько заседаний комитета в Донбассе и в России.

Обстрелы ЛНР и ДНР

Впрочем, ни праздник в Луганске, ни присутствие иностранных гостей в Донецке не способны остановить обстрелы республик Новороссии со стороны украинских силовиков. За минувшие сутки украинская армия нарушила режим тишины на территории ЛНР четыре раза. Обстрелам подверглись поселок городского типа Фрунзе, села Желобок и Лозовое. Огонь велся из 120-миллиметровых минометов, автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия.

На линии соприкосновения под Донецком ситуация еще более тяжелая. За прошедший день украинские силовики обстреливали позиции ополченцев и населенные пункты ДНР 51 раз. Согласно данным оперативного командования сил Донецкой народной республики, под огнем украинских силовиков оказался 21 населенный пункт. В обстрелах применялись все виды вооружений, в том числе запрещенные минскими договоренностями: тяжелая артиллерия, бронетехника, гранатометы, минометы и стрелковое оружие.