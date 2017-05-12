Вторая партия боевиков меняет Дамаск на Идлиб: ФАН публикует видео

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Сирия, 12 мая. В пятницу утром вторая часть боевиков начала покидать Барзех — пригород Дамаска, который окружен правительственными силами. Подробности — в видеоматериале Федерального агентства новостей.

Сотни повстанцев вместе с членами своих семей покидают Барзех согласно заключенному с правительством соглашению. Они направятся на север Сирии, в провинцию Идлиб, отвергнув соглашение о перемирии.

Ранее мониторинговая организация «Сирийская обсерватория по правам человека» сообщала, что первые полторы тысячи людей покинули Барзех 8 мая. Эвакуация боевиков полностью будет закончена в ближайшие дни. Те же боевики, которые решили остаться, будут амнистированы.

На видеозаписи, присланной в редакцию источником ФАН, виден один из тех белых больших автобусов, что повезет повстанцев в Идлиб. Процедуру посадки и отправления контролируют представители российской военной полиции и сирийского Красного полумесяца.

Неделю назад ФАН писал о том, что из квартала Аль-Ваар в Хомсе эвакуировали новую группу радикалов. Они покинули город вместе с членами семей и отправились на северо-восток провинции Алеппо.