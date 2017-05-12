Панихида по жертвам теракта в Петербурге прошла у «Технологического института»

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Санкт-Петербург, 12 мая. На 40-й день после трагедии в петербургском метро представители Петербургской епархии отслужили панихиду по погибшим людям.

Ровно в полдень на станции метро «Технологический институт» священники Свято-Троицкого Измайловского собора, ближайшего к месту трагедии храма, помолились об упокоении жертв теракта.

Сюда пришли и родственники погибших и те, кто оказался рядом в те трагические минуты. Проезжавшие по Московскому проспекту машины сигналили, выражая свою сопричастность. Чуть ранее в Исаакиевском соборе была отслужена панихида по погибшим в теракте.

ФАН напоминает, что взрыв в метрополитене Петербурга прогремел 3 апреля днем в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Погибли 16 человек, некоторые пострадавшие до сих пор находятся в больницах Петербурга и проходят реабилитацию.

Заупокойные богослужения в течение нескольких дней после трагедии прошли во многих епархиях Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Кирилл возглавил панихиду в московском Храме Христа Спасителя 4 апреля, а позднее, во время своего визита в Санкт-Петербург 30 апреля, помолился о погибших на месте стихийного мемориала у станции метро «Технологический институт». Погибших при взрыве в метро по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия поминают вплоть до сорокового дня во всех храмах и монастырях Северной столицы.