Мужчина утопил машину с женой под Владимиром и погиб при таинственных обстоятельствах

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Владимир, 12 мая. Следователи Владимирской области устанавливают обстоятельства гибели женщины в реке Клязьма и последующей смерти ее супруга. Мужчина случайно утопил машину, показывая мастерство вождения друзьям, но успел выбраться, а женщина осталась в салоне. Через два дня тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено на его приусадебном участке.

По данным следствия, жители города Вязники отправились на пикник на автомобиле «Нива». За рулем находился 57-летний местный житель, вместе с ним отдыхала жена и трое знакомых.

После злоупотребления спиртным компания отправилась на пляж. По пути водитель решил похвастаться способностями своего внедорожника. Левой стороной автомобиля он начал двигаться по воде на расстоянии около метра от берега. В какой-то момент он почувствовал, что машину заносит в воду, но было уже поздно.

«Мужчина пытался выруливать, но транспортное средство начало погружаться в воду. В салоне возникла паника, трое пассажиров и водитель смогли выбраться на берег. Обнаружив отсутствие супруги, водитель попытался отыскать ее в воде, но безуспешно», — сообщили в СУ СК по Владимирской области.

Когда на помощь прибыли сотрудники МЧС и вытащили внедорожник на берег, 55-летней супруги водителя внутри не было. Ведутся ее поиски, официально она числится без вести пропавшей.

В ведомстве уточнили, что мужчина корил себя за случившееся. Спустя два дня его тело с огнестрельным ранением обнаружено на территории его приусадебного участка. Рядом лежало его официально зарегистрированное ружье. Следствие устанавливает все обстоятельств произошедшего.