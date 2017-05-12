Мужа «неправильно» припарковавшейся москвички ударили ножом

В закладки

Скопировать

Москва, 12 мая. Дракой закончился спор о правилах парковки, который разгорелся между пожилым мужчиной и супругом девушки, вступившемся за нее. На Межинской улице дама остановила свой автомобиль, а пожилой водитель другой машины сделал ей замечание, указав на ошибку. Сидевший на месте пассажира муж автоледи вмешался в спор. Разговор шел на повышенных тонах, рассказывают очевидцы. А затем оппоненты и вовсе перешли в рукопашную.

В ходе драки мужчина — водитель иномарки — нанес удар ножом супругу автовладелицы и ретировался с места происшествия. Однако полицейские разыскали его, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Впереди его ждет суд, ну а пострадавший в ходе разборок находится под наблюдением врачей.