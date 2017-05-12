Одержимость пройдет: Кремль прокомментировал болезненность российской темы для США

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Москва, 12 мая. Кремль сожалеет от культивирующемся в США «российском факторе», однако надеется, что эта тенденция вскоре пройдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В России существует своя повестка дня, свои проблемы и достижения, а также ряд международных вопросов, которыми также занимается Москва, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. «Безусловно, это эмоциональная, скажем так, одержимость так называемым «российским фактором», который усердно поддерживается на плаву в Америке. Это то, что уже вызывает наше сожаление, но, с другой стороны, мы понимаем, что нужно быть терпеливыми, одержимость скоро пройдет, мы надеемся», — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера, таким образом он ответил на вопрос об оценке Кремлем событий последних дней в США. Напомним, что высокопоставленный российский дипломат Сергей Лавров ранее встретился с американским коллегой Рексом Тиллерсоном, а также посетил Белый дом.​