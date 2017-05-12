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Общество
Песков отреагировал на аномальные майские снегопады

Песков отреагировал на аномальные майские снегопады

13:59  12 Мая 2017
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Песков отреагировал на аномальные майские снегопады

Москва, 12 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами выразил надежду, что похолодание и майские снегопады в Центральной России сменятся потеплением.

«Желаем всем меньше снега в мае», — с иронией обратился представитель Кремля к представителям СМИ.

Добавим, накануне вечером в Москве снова пошел снег. В последние несколько дней в столице и Подмосковье наблюдается холодная температура, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Однако синоптики обещают, что уже на выходных в Москве значительно потеплеет.

Алексей Громов
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