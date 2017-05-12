Песков прокомментировал действия российского Су-30 над Черным морем

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Москва, 12 мая. В Кремле прокомментировали инцидент с российским Су-30 и американским самолетом-разведчиком, который произошел над Черным морем.

В ходе пресс-конференции один из журналистов спросил у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не считают ли в правительстве неоправданным риском действия военных, учитывая, что президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании заявил о необходимости сбивать российские самолеты, если они будут представлять опасность для американских.

«Нет, не считают», — коротко ответил Песков.

Инцидент произошел 9 мая. По данным американского телеканала, российский самолет прошел в шести метрах от американского разведчика. Источник в ВМС США сообщил, что P-8A Poseidon выполнял «штатное задание» в международном воздушном пространстве.

В Минобороны РФ сообщили, что истребитель Су-30 был поднят в небо для перехвата воздушной цели над водами Черного моря.