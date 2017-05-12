Песков рассказал о теме выборов-2018 в общении Путина с парламентской оппозицией

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Москва, 12 мая. В графике Владимира Путина не запланировано ни специальных, ни обычных контактов с лидерами парламентской оппозиции в связи с президентскими выборами в стране, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Информацию о предстоящей встрече ранее распространила газета «Известия». Эти сведения не соответствуют действительности, подчеркнул представитель Кремля. Он также заметил, что «Известия» «чуть-чуть забегают вперед» и напомнил о регулярных встречах Путина с представителями парламентских фракций. Общение, как отметил Песков, происходит «круглый год», но если у лидеров фракций вдруг возникнут какие-то дополнительные вопросы, они всегда могут задать их президенту.

«Пока каких-то встреч в ближайшие недели — о чем пишут «Известия» — не запланировано, эта информация не соответствует действительности. Но как только такие встречи будут появляться, а они регулярно происходят, мы будем вас информировать», — добавил он.