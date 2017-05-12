Генсек ООН и канцлер Австрии: Песков рассказал о гостях Путина на ПМЭФ-2017

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Москва, 12 мая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн прилетят на Петербургский международный экономический форум, который пройдет в июне этого года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков рассказал о гостях ПМЭФ-2017, который пройдет в Петербурге с 1 по 3 июня. Он подчеркнул, что у президента России Владимира Путина в этом году запланирована «очень обширная и интересная программа».

«Будет гостем на форуме также генсек ООН Гутерриш, другие иностранные представители, — констатировал представитель Кремля. — И также федеральный канцлер Австрийской Республики Кристиан Керн примет участие в ПМЭФ».

Кроме того, на форум прилетит премьер-министр Индии Нарендра Моди. По словам Пескова, в настоящее время «ведется большая» подготовка в преддверии ПМЭФ.

Ранее Путин заявил, что надеется, что представители немецкого бизнеса будут более активно участвовать в Петербургском международном экономическом форуме.