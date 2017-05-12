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Политика
Песков оставил без ответа вопрос о призыве Трампа к миру

Песков оставил без ответа вопрос о призыве Трампа к миру

15:42  12 Мая 2017
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Кремль оставил без ответа призыв Трампа творить мир

Москва, 12 мая. Кремль не комментирует вопрос о призыве президента США Дональда Трампа «творить мир», размещенном в его Twitter-аккаунте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Оставлю без ответа»,  — сообщил журналистам представитель Кремля.

Ранее американский лидер разместил в своем микроблоге в Twitter две фотографии. На первой Трамп запечатлен с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, на второй — с главой внешнеполитического ведомства Украины Павлом Климкиным.  Пост главы США сопровождался призывом: «Давайте творить мир!».

 

Алексей Громов
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