Песков оставил без ответа вопрос о призыве Трампа к миру

В закладки

Скопировать

Москва, 12 мая. Кремль не комментирует вопрос о призыве президента США Дональда Трампа «творить мир», размещенном в его Twitter-аккаунте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Оставлю без ответа», — сообщил журналистам представитель Кремля.

Ранее американский лидер разместил в своем микроблоге в Twitter две фотографии. На первой Трамп запечатлен с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, на второй — с главой внешнеполитического ведомства Украины Павлом Климкиным. Пост главы США сопровождался призывом: «Давайте творить мир!».