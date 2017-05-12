Песков оставил без ответа вопрос о призыве Трампа к миру
В закладки
Москва, 12 мая. Кремль не комментирует вопрос о призыве президента США Дональда Трампа «творить мир», размещенном в его Twitter-аккаунте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Оставлю без ответа», — сообщил журналистам представитель Кремля.
Ранее американский лидер разместил в своем микроблоге в Twitter две фотографии. На первой Трамп запечатлен с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, на второй — с главой внешнеполитического ведомства Украины Павлом Климкиным. Пост главы США сопровождался призывом: «Давайте творить мир!».
Комментарии