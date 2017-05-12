Полиция оцепила захваченное здание банка в Австрии

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Вена, 12 мая. В австрийском городе Эрпфендорф неизвестный захватил местное отделение банка, в здании могут быть заложники, передает Австрийское агентство печати.

Здание банка и близлежащая к нему территория в австрийском Эрпфендорфе, федеральной земле Тироль, оцеплена правоохранительными органами. На месте работает спецназ, а также вызваны машины экстренных служб. Пока неизвестно, сколько клиентов находится внутри банка и удерживается в заложниках.