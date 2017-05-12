Полиция ФРГ нашла улики, подтверждающие «русский след» в теракте у автобуса «Боруссии»

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Берлин, 12 мая. При обысках жилища мужчины, предположительно устроившего взрыв у автобуса дортмундского ФК «Боруссия», обнаружили заметки, указывающие о месте, где были совершены атаки.

Записи сделаны на немецком и русском языках, заявили следователи. В них также содержатся сведения о радиочастотах, подходящих для дистанционного управления взрывными устройствами.

О новых уликах в деле о взрывах в Дортмунде сообщило издание Spiegel. Источник журнала также уточнил, что графологическая экспертиза подтвердила, что записи велись подозреваемым собственноручно, а в заметках также идет речь о «кустарнике».

По данным следствия, 28-летний Сергей В. Подложил три взрывных устройства, с поражающими элементами в кустах по пути предполагаемого следования автобуса с футболистами. В качестве мотива преступления указывается жажда наживы: установлено, что перед атакой подозреваемый за 78 тысяч евро купил в Сети опцион на 15 тысяч акций клуба. На значительном падении акций он мог заработать до 4 млн евро.

Прокуратура города утверждает, что Сергей В. действовал в одиночку.

