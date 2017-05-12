Путин готов к самым теплым отношениям с Вашингтоном — Песков

В закладки

Скопировать

Москва, 12 мая. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к тесному взаимодействию с Вашингтоном.

Представитель Кремля напомнил, что российский лидер Владимир Путин не раз заявлял о готовности к встрече с президентом США Дональдом Трампом и готовности «продвигаться по пути развития наших отношений настолько глубоко, насколько к этому готовы наши партнеры в Вашингтоне».

Отвечая на вопрос о том, как Россия оценивает события последних дней в США, Песков отметил, что «у нас много международных проблем, которыми Россия занимается, у нас есть много и проблем, и достижений внутри страны, которые носят для нас первоочередное значение».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым позволила избежать гибели многих людей. Как сообщал Песков, контакты Лаврова с президентом США стали продолжением разговора между Владимиром Путиным и Трампом.