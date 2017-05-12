Стало известно, когда малоимущие в России начнут получать карточки на продукты

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Москва, 12 мая. Программа продовольственной помощи населению может быть запущена во второй половине 2018 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Мантуров сообщил, что его ведомство уже заручилось поддержкой Минфина. Однако сроки запуска программы пока окончательно не установлены.

«В лучшем случае это будет вторая половина 2018 года, но скорее она наберет силу в 2019 году», — дал прогноз Мантуров.

Программа адресной продовольственной помощи (карточек на продукты) будет рассчитана на малоимущих россиян, которые не могут позволить себе покупать охлажденное мясо и рыбу, а также свежие овощи. Программа будет реализовываться при помощи банковских карт «Мир». На них ежемесячно будут начисляться баллы, на которые можно будет купить продукты питания отечественных производителей. Табак и алкоголь на них купить будет нельзя, передает URA.Ru.