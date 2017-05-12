Самый большой в России самовар покажут в московском саду «Эрмитаж»

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Москва, 12 мая. Огромный самовар привезут на «Самоварфест», который пройдет в саду «Эрмитаж» 12 июня. Гости мероприятия смогут увидеть «чудо» объемом 300 литров.

По словам специалистов, одновременно из такого самовара могут выпить чай сразу 500 человек. В пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы сообщили, что самовар поместят на небольшой постамент, вокруг него поставят столы и лавки. У самовара будет шесть кранов, из которых будут разливать чай по чашкам.

«Самоварфест» будет проходить в саду «Эрмитаж» с 12 до 21 часов вечера, сообщает «Вечерняя Москва».

Необычный самовар может попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий на территории России. На устройстве будет висеть табличка с названием «Москва» и надписью «Самовар жаровой на 24 казенных ведра».