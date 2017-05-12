Богданов: МИД РФ не получал от иракских курдов запрос о наблюдателях на референдум

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Москва, 12 мая. В МИД РФ не поступало обращение Иракского Курдистана о направлении наблюдателей на референдум о независимости, заявил замглавы дипведомства Михаил Богданов.

Представитель Иракского Курдистана в России Хошави Бабакр заявил ранее, что руководство курдов ведет консультации с Москвой, в том числе и с российским внешнеполитическим ведомством, по поводу отправки наблюдателей от России на референдум о независимости. Отметим, что голосование в Иракском Курдистане намечено на осень. «Нам такое обращение не поступало пока», — прокомментировал данную информацию замглавы МИД РФ Михаил Богданов.​