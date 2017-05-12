Запасной борт прибудет в Братск за пассажирами японского Boeing

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Братск, 12 мая. Пассажирский самолет японской авиакомпании All Nippon Airways экстренно сел в аэропорту города Братск Иркутской области. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, запасной борт прибудет за пассажирами Boeing 787, предварительно, в 23.00 по Москве.

В настоящее время 121 пассажир и 12 членов экипажа находятся в международном терминале аэропорта Братска. Планируется их размещение в гостинице.

Самолет выполнял рейс Токио — Дюссельдорф. Как сообщают СМИ, у воздушного судна отказал двигатель, из-за чего было принято решение об экстренной посадке. Пострадавших нет.