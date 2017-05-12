МИД РФ допускает привлечение США к переговорам о зонах деэскалации в Сирии

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Москва, 12 мая. Россия допускает, что США могут стать участниками рабочей группы по зонам деэскалации в Сирии, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Представитель внешнеполитического ведомства РФ подтвердил, что работа по формированию рабочей группы по зонам деэскалации в Сирии идет. Этим занимаются страны-гаранты Россия, Иран и Турция. Богданов обратил внимание, что, возможно, будут привлечены и другие страны, в частности участники переговоров в Астане.

Дипломат также допустил, что в рабочую группу могут войти представители США.

«Сейчас контакты идут, наш министр был в Вашингтоне, и на других уровнях у нас идут контакты с нашими американскими партнерами», — цитирует его РИА Новости.

За последние сутки Россия зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня в зонах деэскалации в Сирии.