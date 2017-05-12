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Политика
Палестина готова к переговорам с Россией и Израилем

Палестина готова к переговорам с Россией и Израилем

12:58  12 Мая 2017
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Аббас готов приехать в любую точку мира для переговоров с Израилем и РФ

Москва, 12 мая. Палестинский лидер Махмуд Аббас готов приехать в любую точку земного шара для участия в трехсторонней встрече с Израилем и Россией. Эти намерения подтвердил глава внешнеполитического ведомства Палестинской национальной администрации (ПНА) Рияд аль-Малики. Он подчеркнул, что на данный момент процесс начала переговоров тормозит израильская сторона.

«Проблема не в палестинской стороне, готовой участвовать во встрече по приглашению Путина или любого другого лидера, проблема в израильском руководстве, пытающемся создать впечатление, что они готовы ко встречам и консультациям, но на самом деле они против этого», — цитирует дипломата РИА Новости

Аббас готов приехать в любую точку мира для переговоров с Израилем и РФ

Напомним, еще в прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что лидеры враждующих стран могут провести встречу в Москве. Эту инициативу стороны тогда восприняли позитивно и подтвердили свою готовность к такому шагу. Но до сих пор переговоры даже не запланированы. И Аббас, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху упрекают друг друга в том, что саммит не может пройти согласования. 

#путин #нетаньяху #аббас #аль-малики
Алексей Громов
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