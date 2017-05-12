Не интересно: Боярский прокомментировал свое попадание в базу «Миротворца»

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Санкт-Петербург, 12 мая. Актер и музыкант Михаил Боярский прокомментировал включение в черный список украинского сайта «Миротворец».

В интервью RT Боярский заявил, что подобные сообщения не вызывают у него никаких эмоций.

«Меня это не интересует. Я не планировал уже посещать близких там», — добавил он.

Ранее стало известно, что известный российский актер попал в базу «Миротворца» за якобы незаконное пересечение государственной границы Украины и участие в мероприятиях в Крыму.

В разное время в черный список «Миротворца» попадали Юрий Лоза, Диана Гурцкая, Стас Пьеха, Михаил Шуфутинский, участница «Евровидения-2017» Юлия Самойлова.

Украинский сайт «Миротворец» известен публикацией скандальных списков журналистов, которые получали аккредитацию в ДНР п ЛНР. На сайте были указаны их контактные данные, после чего в адрес журналистов начали поступать угрозы.