Захарченко назвал интеграцию ДНР в Россию главной целью республики

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Донецк, 12 мая. Целью Донецкой народной республики является интеграция в Россию. Об этом на заседании интеграционного комитета «Россия-Донбасс» заявил глава ДНР Александр Захарченко.

«У нас одна цель — воссоединение с родиной, а родина — это Россия, — подчеркнул Захарченко. — Конечная цель этого комитета, вся работа направлена только на одно — возвращение на родину».

Напомним, накануне Захарченко поздравил граждан с Днем республики, отметив, что за три года существования ДНР состоялась как государство, добившись значительных успехов в экономике, политике и социальной сфере.

Жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик в начале апреля 2014 года. В мае, после референдума, ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Киева. Власти Украины в ответ начали вооруженную операцию против жителей регионов.