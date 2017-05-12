Митрополит Иларион объяснил вице-президенту США, как бороться с терроризмом

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Москва, 12 мая. Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион встретился с вице-президентом США Майклом Пенсом и напомнил ему о необходимости объединиться в борьбе с международным терроризмом.

Встреча состоялась на полях Всемирного саммита в защиту гонимых христиан. Пенс посетил утреннюю сессию саммита. Илариону удалось побеседовать с американским чиновником буквально несколько минут. Центральной темой разговора стала борьба с терроризмом. Представитель РПЦ напомнил американскому политику, что для эффективной борьбы с терроризмом необходимо объединиться.

«Я сказал ему то, о чём часто говорит политикам наш патриарх. Если существуют несколько антитеррористических коалиций, борющихся друг с другом, то проблема останется. Это именно то, чего хотят террористы», — подчеркнул митрополит, передает RT.

Если государства смогут забыть о своих раздорах и стать союзниками, террористы сдадутся, считает митрополит.