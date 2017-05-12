Орешкин спрогнозировал курс рубля к доллару на 2017 год

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Москва, 12 мая. Глава МЭР РФ Максим Орешкин прокомментировал прогноз обменного курса рубля в стране в 2017 году, подтвердив, что он будет варьироваться в диапазоне 62–63 руб. за доллар при условии сохранения цен на нефть.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что сохранение текущей цены на нефть окажет влияние на стабильность обменного курса рубля. По мнению министра, если цена на черное золото сохранится, «обменный курс должен выйти где-то на диапазон выше 60 рублей за доллар, 62–63 рубля за доллар», передает его слова «Россия-24».​​ Ранее Орешкин прокомментировал снижение ключевой ставки Центробанка, назвав это реакцией на укрепление национальной валюты.