Посол КНДР пожаловался России на враждебные акты США

В закладки

Скопировать

Москва, 12 мая. Посол КНДР в России Ким Хен Чжун заявил, что враждебные акты США в отношении Северной Кореи переходят все пределы.

По словам дипломата, крупномасштабные учения с участием США и «марионеточных сил» Южной Кореи являются только частью айсберга. Также Ким Хен Чжун обратил внимание на заявления политиков, считающих главной целью этих учений отработку устранения руководства КНДР.

«В последнее время враждебные акты США и сил, идущих в их фарватере, достигли крайней степени и уже переходят все пределы», — подчеркнул он.

Ранее власти КНДР обвинили США и Южную Корею в попытке совершения теракта, жертвой которого должен был стать лидер государства Ким Чен Ын. Организаторам этого покушения пообещали «беспощадное уничтожение».