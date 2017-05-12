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Новости Сирии
Оппозиция в Сирии вместе с коалицией готовит наступление на Ракку

Оппозиция в Сирии вместе с коалицией готовит наступление на Ракку

12:39  12 Мая 2017
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Оппозиция в Сирии вместе с коалицией готовит наступление на Ракку

Дамаск, 12 мая. «Сирийские демократические силы» заявили о намерении летом начать наступление на Ракку при поддержке авиации международной коалиции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя SDF. 

Как сообщил представитель вооруженной оппозиции, наступательная операция будет запущена уже в начале лета. 

Напомним, SDF при содействии американской авиации и спецназа (к слову, находящихся в Сирии без официального разрешения властей) ведут освобождение городов Табка и Ракка, последняя является неофициальной столицей ИГ* (запрещено в России) в Сирии. 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #ракка
Владимир Багров
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