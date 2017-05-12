Иосиф Пригожин: России следует заменить «Евровидение» собственным конкурсом

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Определились все финалисты «Евровидения-2017». Финал песенного конкурса назначен на эту субботу, 13 мая 2017 года.

По результатам вчерашнего полуфинального отбора в финал вышли исполнители из 10 стран: Болгарии, Хорватии, Белоруссии, Венгрии, Израиля, Дании, Румынии, Голландии, Норвегии и Австрии. Ранее по итогам первого полуфинала была отобрана другая десятка стран: Молдавия, Греция, Азербайджан, Португалия, Швеция, Армения, Польша, Кипр, Австралия и Бельгия. Кроме того, согласно традиции, в финале принимают участие исполнители от пяти стран-основательниц «Евровидения» и представитель страны-победительницы прошлого года. Таким образом, 13 мая к двум десяткам победителей присоединятся исполнители из Великобритании, Испании, Италии, Германии, Франции и страны-организатора Украины.

Россия не принимает участия в «Евровидении» этого года, так как нашу певицу певицу Юлию Самойлову не пустили на Украину. В знак протеста российские телеканалы не транслируют конкурс. Тем россиянам, которые все же следят за ним, приходится делать это через Интернет. По этой причине интерес к «Евровидению» не так велик, как в предыдущие годы.

Организаторы конкурса вели себя по отношению к России весьма вызывающе, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. То, что значительная часть граждан РФ сейчас игнорирует «Евровидение-2017», не трудно понять.

«Мне, честно говоря, все равно, кто победит. Меня «Евровидение-2017» совсем не интересует, особенно после бездарного поведения его организаторов. Было ясно показано, что этот конкурс проводится без всяких правил. Участника от России там тоже нет. Я не чувствую профессиональной солидарности ни с одним из исполнителей. Так зачем этим конкурсом интересоваться?» — заявил он в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Если бы некоторые СМИ постоянно не твердили о «Евровидении», то граждане РФ вообще забыли бы, что этот конкурс существует. Здесь играют свою роль не только события последнего времени. Простая правда жизни заключается в том, что с каждым годом «Евровидение» становится все менее актуальным и интересным.

«Сейчас «Евровидение» — это некий аналог «Конкурса советской песни». Я ничего плохого не хочу сказать о Советском Союзе, а имею в виду лишь, что «Евровидение» — это конкурс застойного периода. Кого он может интересовать, кроме журналистов, которым не о чем писать? Сейчас можно услышать всякую ересь по поводу того, что РФ и вовсе могут отстранить от «Евровидения». Ну и слава богу, скажу я. Только свечку в храме поставлю. Этот конкурс уже никому не интересен», — поясняет Иосиф Пригожин.

Сейчас «Евровидение» — проект, который существует исключительно для того, чтобы различные телеканалы могли зарабатывать на нем деньги с помощью рекламы. Имидж мероприятия также стал скандальным и склочным. Россия поступит правильно, если самоустранится из него.

«России лучше самой отказаться от участия в «Евровидении» и организовать свой собственный международный конкурс. Недавно, к примеру, мы имели отношение к проведению фестиваля «Московская весна a cappella 2017». Там было 36 площадок. Участвовало 56 стран. Исполнители съехались отовсюду: из Америки, из Венгрии, из Испании, из Сингапура, отовсюду. Оно и понятно. Были призовые фонды: кто-то получил 6 миллионов за победу, кто-то – три, кто-то — полтора. Хоры радовали живым пением людей по всей Москве. Все это мы организовали за три месяца. Такой второсортный конкурс, как «Евровидение», мы организуем за две недели, особенно с такими мощностями, которые есть у Первого и Второго каналов», — подводит итог музыкальный продюсер.