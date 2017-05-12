Россияне не смогут повлиять на выбор победителя «Евровидения»

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Москва, 12 мая. Россия не будет принимать участие в голосовании за исполнителей песенного конкурса «Евровидение», заявил источник, приближенный к организаторам мероприятия.

В этом году Россия не будет принимать участие в голосовании на «Евровидении». Напомним, ранее жители страны каждый год выбирали понравившегося исполнителя на конкурсе, кроме соотечественника, и голосовали за него.

«Голосуют только страны-участницы», — цитирует РИА Новости источник.

Ранее крымские болгары позвали в гости одного из фаворитов музыкального конкурса «Евровидение-2017», представителя Болгарии Кристиана Костова.