Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Россияне не смогут повлиять на выбор победителя «Евровидения»

Россияне не смогут повлиять на выбор победителя «Евровидения»

14:27  12 Мая 2017
59

Россияне не смогут повлиять на выбор победителя «Евровидения»

Москва, 12 мая. Россия не будет принимать участие в голосовании за исполнителей песенного конкурса «Евровидение», заявил источник, приближенный к организаторам мероприятия.

В этом году Россия не будет принимать участие в голосовании на «Евровидении». Напомним, ранее жители страны каждый год выбирали понравившегося исполнителя на конкурсе, кроме соотечественника, и голосовали за него.

«Голосуют только страны-участницы», — цитирует РИА Новости источник.

Россияне не смогут повлиять на выбор победителя «Евровидения»

Ранее крымские болгары позвали в гости одного из фаворитов музыкального конкурса «Евровидение-2017», представителя Болгарии Кристиана Костова.

Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть