Выборы во Франции: итоги и перспективы

В закладки

Скопировать

7 мая прошел второй тур выборов президента Франции, по результатам которого победил Эммануэль Макрон, обойдя Марин Ле Пен. Несмотря на сохранявшуюся в ходе предвыборной кампании интригу, его победа была ожидаемой.

Что теперь ждет Францию? На этот вопрос Федерального агентства новостей ответил политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

По словам эксперта, выборы президента Франции после Brexit и избрания Трампа стали третьим туром противостояния идей изоляционизма и глобализма. Поэтому за выборами французского лидера наблюдали с огромным интересом не только в самой Франции, но и в США, Европе, а также в России.



«Анализируя итоги выборов французского президента, хочется провести параллели с выборами президента США. Но сравнивать пару американских кандидатов с Ле Пен и Макроном все-таки не совсем корректно, ведь Дональд Трамп шел по предвыборной кампании достаточно ровно, постепенно увеличивая свою электоральную привлекательность. Марин Ле Пен же не сумела кардинальным образом увеличить свою электоральную базу ко дню голосования. И тут нужно обязательно отмечать новый наметившийся тренд на западных выборах — это запрос на новые политические силы и новые персоны. Дональд Трамп смог разыграть эту карту против Хиллари Клинтон, правильно преподав свою новизну, постоянно делая на этом акцент. Ле Пен проигрывала своему оппоненту в этом пункте. Это показывает, что у Ле Пен очень высокий уровень антагонизма среди французов, который не позволит претендовать одному из лидеров евроскептиков на высший государственный пост в будущем», — пояснил Евгений Валяев.



По словам эксперта, Марин Ле Пен одна из немногих на выборах показала высокий результат, представляя старую политическую силу Франции. Это сила и слабость французских правых. С одной стороны, у «Национального фронта» есть постоянный избиратель, а, с другой стороны, серьезно увеличить электоральную базу практически невозможно.

«Второй тур показал самый высокий результат поддержки «Национального фронта» за всю его историю, но одновременно показал, что эта политическая сила пришла в тупик, из которого нужно искать выход. Партии требуется изменение, ребрендинг, «Национальный фронт» требует реформации. Марин Ле Пен уже делала это, когда сменила отца на посту лидера партии. Тогда либерализация партийной программы дала позитивный толчок развитию правых, результаты на выборах ползли вверх, но похоже, что этот рост пришел в свою конечную точку, — и чтобы ехать дальше, нужны новые сани», — считает эксперт.

По мнению аналитика, под выборы создаются новые бренды, новые политические силы, которые не имеют негативного бэкграунда среди населения. Это не значит, что движение Макрона «Вперед!» надолго займет место серьезного институционального политического игрока. Создание этого движения — это одна из политтехнологий, которая дала результат и привела Макрона к победе. Марин Ле Пен уже пообещала, что французских правых ждет трансформация и даже создание новой политической силы. За этим будет интересно наблюдать. В любом случае, «Национальный фронт» должен стать главным критиком Макрона на ближайший политический этап, подготавливая тем самым почву для будущих реваншей.

«Одновременно с этим, все большее внимание будет приковываться к племяннице Марин Ле Пен, к депутату французского парламента от партии «Национальный фронт» Марион Марешаль Ле Пен. Это молодой 27-летний политик, который способен в будущем вырасти в сильного игрока. После выборов президента она неожиданно заявила, что собирается взять паузу в политической карьере и даже не собирается избираться в новый состав парламента. Можно говорить, что это политтехнология, которая позволит Марион отдалиться от деятельности французских правых и попытаться заработать авторитет в качестве нейтрального наблюдателя за происходящими во Франции политическими процессами. Это не уход из политики, а часть интересного и продуманного плана, результаты которого мы увидим в будущем. Президентство Макрона никак не повлияет на российско-французские отношения. Макрон будет продолжать политику Олланда, пытаясь проводить реформы, которые были обещаны им во время предвыборной гонки. По результатам этих реформ будет видно, надолго ли пришел Макрон во французскую политику или его рейтинг к концу президентства будет болтаться в районе рейтинга Олланда», — добавил Евгений Валяев.

Как заметил эксперт, на международной арене Франция при Макроне будет продолжать политику, которая была продемонстрирована Олландом — достаточно безликая, с большой оглядкой на заокеанского вожака, а также на континентального лидера в лице Германии.



«Европейскому союзу избрание Макрона даст лишь временную передышку от нападок и претензий европессимистов. Результат французских выборов не означает, что евроскептические настроения пойдут на спад или вообще исчезнут. Общий тренд противостояния европессимистов и еврооптимистов продолжится и будет усиливаться с каждыми новыми выборами в странах-членах ЕС», — резюмировал Евгений Валяев.