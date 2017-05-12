Жителю Энгельса запретили выгуливать укусившую школьника львицу

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Саратов, 12 мая. Суд в городе Энгельсе Саратовской области запретил местному жителю выгуливать львицу Майю, напавшую на 15-летнего школьника.

Как следует из результативной части решения, выгул хищницы запрещен в местах общего пользования. Мотивировочную часть решения суда подготовят 16 мая, после чего владелец львицы сможет обжаловать запрет на прогулки в течение месяца.

Напомним, Майя атаковала 15-летнего мальчика в центре Энгельса в апреле. Подростка госпитализировали с укусами бедер, ягодицы и правой кисти. Травмы оказались несерьезными. О запрете прогулок с хищницей суд попросила администрация Энгельсского района.

22 мая суд рассмотрит иск прокуратуры, потребовавшей изъять Майю у ее владельца из-за того, что тот держит ее в плохих условиях. Однако сторона защиты утверждает, что львица живет в доме на улице Интернациональной, где ее хозяин обустроил для нее специальный вольер.