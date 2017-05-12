Дамаск: армия Сирии контролирует большую часть района Аль-Кабун

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Дамаск,12 мая. Боевики отказались сдать свои позиции в пригородах столицы Сирии.

Правительственные войска не оставляют попыток вывести боевиков с территории района Аль-Кабун без применения силы и предлагают им эвакуироваться в провинцию Идлиб. Террористы отвечают силовикам отказом.

Накануне 42-я бригада 4-й механизированной дивизии САА освободила от джихадистов 27 зданий в районе Аль-Кабун. Военные контролируют большую часть квартала и намерены рассечь анклав исламистов надвое. После этого боевикам придется сдаться или погибнуть, сообщают военные источники.