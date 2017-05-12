Депутат Рады рассказал, сколько Киев заплатил за встречу Климкина с Трампом

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Киев, 12 мая. Депутат Верховной рады Украины Андрей Артеменко заявил, что Киев выделил 400 тысяч долларов за встречу украинской делегации с президентом США.

На своей странице в социальной сети Facebook Артеменко сообщил, что украинская сторона заплатила известной американской лоббистской фирме деньгами украинских налогоплательщиков.

В течение полугода эту информацию подтвердит министерство юстиции США, добавил Артеменко. Депутат также заявил, что встреча украинской делегации с Трампом и Пенсом изначально не планировалась, она состоялась для «компенсации встречи президента Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова».

Ранее стало известно, что Дональд Трамп принял в Белом доме главу украинского МИД Павла Климкина. Кроме того, Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой которых стала ситуация в Донбассе.

Это был не первый визит Климкина в США, однако только сейчас украинскому министру удалось добиться личной встречи с Дональдом Трампом.