Центробанк оценил «дыру» в капитале потерявшего лицензию «Татагропромбанка»

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Москва, 12 мая. Центробанк РФ оценил разницу между капиталом и активами потерявшего лицензию «Татагропромбанка» 727,2 млн рублей. Как следует из материалов «Вестника Банка России», на момент отзыва лицензии «дыра» в капитале оценивалась в 351,2 млн рублей.

Согласно результатам проведенной временной администрацией работы, размер обязательств банка составил 1,68 млрд рублей при активах в 953,9 миллиона рублей.

Напомним, в апреле Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Татагропромбанка» в связи с полной утратой банком капитала. При этом собственники банка не оказали кредитной организации поддержку, достаточную для предотвращения отзыва лицензии.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России отозвал лицензии страховых брокеров у компании «Столица» и «Страховой дом «Восточные брокеры».