Покорение Европы: ансамбль Александрова сорвал бурю оваций на концерте в Чехии

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Прага, 12 мая. На первый концерт ансамбля имени Александрова в чешском городе Злин были раскуплены все билеты, выступление прошло при полном аншлаге и шквале аплодисментов.

Российский коллектив вышел на сцену со своим классическим репертуаром, к которому были добавлены песни из чешского фольклора. Кроме того, артисты исполнили и композиции известного эстрадного певца Карела Готта, чем окончательно покорили публику. Традиционная «Катюша» и «Калинка», а между нами джаз и оперные арии заставили зрителей пережить бурю эмоций. Часть программы артисты посвятили своим коллегам, ставшим жертвами авиакатастрофы в Черном море, которая произошла в декабре прошлого года.

Впереди у ансамбля еще 13 концертов в Чехии, после чего они продолжат свое турне по городам Словакии и Венгрии, пишет Newinform.