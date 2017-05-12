Правовая диверсия: как ВСУ и власти на Украине подмяли под себя суд

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«Да здравствует наш суд — самый гуманный суд в мире!» — при этой фразе рукоплещут на Украине. Но все чаще не мирные жители, а сами судьи и служащие ВСУ. Последние два приговора, которые вынесли в Донецкой области и Одессе, высветили продажность и коррумпированность всей судебной системы страны. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

АТО как смягчающее обстоятельство

В конце апреля Артемовский суд Донецкой области вынес приговор сержанту 54-й мехбригады из Котовска. Он похитил, а после пытал жителя Донбасса, который впоследствии скончался от таких издевательств. В цивилизованных странах за подобное преступление сержант сел бы за решетку на десятки лет и уже точно никогда бы не надел форму с погонами. Украинский же выписал ему пять лет лишения свободы. Условно!

От подробностей этой истории по-прежнему леденеют вены. В июне прошлого года военные украинской армии узнали, что один местный житель якобы сливает информацию о позициях ВСУ на сторону, так называемым «сепаратистам». Солдаты похитили мужчину, связали, надели ему мешок на голову, а уже в своей части избили. Всю ночь он пролежал связанным в блиндаже и от полученных ран скончался. Военнослужащие не нашли ничего лучше, как обернуть тело в брезент и выкинуть недалеко от части. Нашли его только в сентябре, когда тело основательно разложилось.

Самое страшное, что многие военные, находившиеся в тот момент в части, видели это все своими глазами. Но не вмешивались по военным соображениям: зачем, если солдаты поймали «сепаратиста». У него такие взгляды, он сам виноват.

Если так мыслят военнослужащие ВСУ, стоит ли удивляться решениям украинского суда? В приговоре черным по белому написано: между действиями военных и смертью мужчины нет прямой связи. Просто у него могла обостриться какая-то болячка, некое заболевание. И не беда, что на теле нет следов этого заболевания: их могло поглотить разложение!

В итоге солдата ВСУ обвинили только в похищении, которое привело к невозможности для потерпевшего попросить медицинскую помощь. Кроме того, он чистосердечно раскаялся в содеянном и является участником АТО. А это, как ни крути, смягчающие обстоятельства. Потому судья и вынес такой приговор, возложив контроль за поведением подозреваемого на командира воинской части.

Понятно, что соцсети просто взорвались в негодовании. Пользователи, у которых остался разум (в том числе и на самой Украине), призывают к справедливости и подчеркивают: участие в АТО — это не смягчающее обстоятельство, а автоматический приговор. Кто-то на эмоциях даже предложил создать аналог сайта «Миротворец» и выкладывать туда данные мерзавцев. Мол, у родни погибшего наверняка осталось несколько вопросов. Только выход ли это?

Презумпция виновности

А теперь вторая история. Действие происходит в Одессе. Здесь находится Овидиопольский районный суд, который в конце апреля вынес приговор по делу о взрыве на участке железной дороги в районе поселка Великодолинское. Якобы виновный в этом преступлении 24-летний одессит Константин Калашников получил 13 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества. Ему повесили две статьи уголовного кодекса — «Диверсия» и «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами».

Взрыв два года назад повредил рельсы одноколейной дороги, но тогда по горячим следам минеров не нашли. Не были найдены и вещественные доказательства — ни элементов взрывного устройства, ни таймера. Спустя пару месяцев Калашников был задержан. А все потому, что когда-то попал в список нелояльных по отношению к власти, поучаствовав в Антимайдане. В котельной его дома, конечно, нашли две тротиловые шашки, но позже стали выясняться странные подробности.

Вначале Калашников дал признательные показания под давлением государственного адвоката, который в обмен на это обещал условное наказание. В этих показаниях и появились упоминания о шашках. Позже Калашников отказался от сделки со следствием, отказался от признаний и нанял себе частного адвоката. Но суд просто проигнорировал смену его позиции, взяв за основу первые показания. Хотя известно, что выводы судья должен делать только отталкиваясь от произнесенных на заседании слов. Об этом говорит Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Суд не смог привести аргументы в пользу мотивов Константина: зачем ему вообще понадобилось взрывать участок дороги? Официальная версия следствия звучит неубедительно: «негативное отношение к власти». К закладке мины, как выяснилось, Калашников тоже не имел отношения. Суд пытался доказать, что он познакомился с некими диверсантами и договорился о том, что позвонит по телефону и активирует таймер бомбы. Но в итоге в момент судебного слушания стало понятно: бомба взорвалась сама, таймер был установлен на определенное время и не зависел от звонка. К слову, по версии следствия, подозреваемый выбросил телефон, и его не нашли. Звонка не было, телефона нет, а были ли диверсанты?

Единственное, за что можно судить мужчину — за укрывательство преступления. Доказательств нет, вещдоков нет. Но мужчину все равно судят и судят строго. И такие правовые диверсии становятся на Украине нормой.