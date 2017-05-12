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Сирия, 12 мая. ВКС РФ нанесли авиаудары по ИГ** в поддержку наступления армии САР к востоку от Пальмиры. На севере провинции Алеппо продолжается противостояние между отрядами ССА** и SDF****. Военнослужащие САА уничтожают подземные туннели «Файлак Аль-Рахман» в районе Аль-Кабун в Дамаске, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): уничтожила два туннеля «Файлак Аль-Рахман» в районе Аль-Кабун в Дамаске; продолжает наступать на позиции ИГИЛ* на востоке от Пальмиры.

«Исламское государство» (ИГИЛ): ведет бои с «Джебхат ан-Нусрой»*** на юге Дамаска; обстреляло из минометов подконтрольный САА район в Дейр эз-Зоре; оказалось под ударами ВВС международной коалиции в Ракке; столкнулось с иракскими войсками у поселения Кайруван к западу от Мосула.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): арестовала четырех человек, участвовавших в операции «Щит Евфрата», в городе Маарет Аль-Нуман в провинции Идлиб.

Курды: обстреляли позиции ССА в городе Мари на севере провинции Алеппо; продолжают наступление на позиции ИГИЛ в северных предместьях Ракки.

Провинция Дамаск

Военнослужащие 105-ой бригады Сирийской арабской армии (САА) ликвидировали два подземных туннеля боевиков оппозиционного формирования «Файлак Аль-Рахман» на юго-восточной окраине района Аль-Кабун на северо-востоке Дамаска. В ходе спецоперации были также уничтожены как минимум пятеро исламистов, в том числе один полевой командир группировки, передает ливанский новостной портал Al Masdar News. Напомним, «Файлак Аль-Рахман» наряду с организацией «Джебхат Фатх аш-Шам», на которую не распространяется режим перемирия, продолжают оказывать упорное сопротивление, несмотря на то, что в настоящее время ведутся переговоры об эвакуации отрядов боевиков в провинцию Идлиб.

Один из оппозиционных источников сообщает, что между правительством САР и незаконными группировками, занимающими часть столичного района Тишрин, была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и выводе отрядов боевиков в провинцию Идлиб. Однако Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) утверждает, что в этой части Дамаска по-прежнему разворачиваются ожесточенные столкновения между сирийскими войсками и боевиками-оппозиционерами. При этом в ходе противостояния обе стороны несут потери в живой силе. Также сообщается, что исламистами был взят в плен офицер САА. Информация в настоящий момент проверяется.

Портал Syrian Reporter передает, что в районе Барза, также находящемся на северо-восточной окраине столицы, тем временем наконец началась эвакуация второй партии боевиков и членов их семей в Идлиб. Вывод антиправительственных группировок из столичного региона был накануне отложен по причине разногласий между радикалами. Соглашение о выводе боевиков из района было достигнуто при посредничестве представителей РФ.

По данным SOHR, на южной окраине столицы — в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад — до сих пор фиксируются стычки между отрядами «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства»*, из-за чего ранее была отложена эвакуация боевиков-оппозиционеров из этой части Дамаска. Командование армии САР накануне предупредило засевших вблизи лагеря Аль-Ярмук террористов, что войска САА немедленно начнут освободительную операцию в этом районе, если ИГИЛ не прекратит попытки сорвать вывод отрядов «Ан-Нусры» из столицы.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга SOHR сообщил, что отряды Демократической армии Сирии (SDF) провели массированный обстрел опорных пунктов боевиков Сирийской свободной армии (ССА) на окраине прифронтового города Мари к северу от Алеппо. Никаких сведений о возможных потерях в рядах ССА источник не приводит. Напомним, что на севере республики у границы с Турцией регулярно отмечаются столкновения между курдскими формированиями и протурецкими боевиками «свободной армии». Анкара намерена полностью выбить курдов из приграничного региона. Ранее турецкие войска и ССА действовали на севере провинции Алеппо в рамках полномасштабной операции «Щит Евфрата».

Провинция Хомс

Согласно данным сирийского новостного канала в соцсети Twitter (@811Syria), ВКС России нанесли серию авиаударов по опорным пунктам террористов ИГ в районе перекрестка Аль-Талила к востоку от освобожденной Пальмиры. Воздушная операция была проведена в поддержку наступления правительственной армии САР. Информация об итогах боевого вылета пока формируется. Войска продолжают атаковать позиции террористов вдоль по шоссе М20 в направлении провинции Дейр эз-Зор. Следующим стратегическим пунктом является населенный пункт Ас-Сухна. Ударную группировку, которая вскоре начнет наступление на город Дейр эз-Зор, возглавит командующий спецподразделением «Тигры» Сухейль Аль-Хасан.

Провинция Дейр эз-Зор

В районе Аль-Джура города Дейр эз-Зор были зафиксированы взрывы нескольких минометных снарядов, выпущенных с направления подконтрольных боевикам ИГИЛ территорий. Данные о возможных жертвах среди гражданского населения в настоящий момент уточняются. Этот район находится под контролем правительственных сил. Важно отметить, что территорию города, бои за контроль над которым идут уже несколько лет подряд, почти пополам делят террористы ИГ и сирийские военные. Несмотря на недавнее прибытие подкрепления САА и успехи арии на отдельных фронтах, в целом ситуация в этом регионе остается сложной, так как базирующиеся здесь силы «Исламского государства» все еще превосходят правительственные в численности.

Провинция Идлиб

Боевики исламистского альянса «Тахрир аш-Шам», возглавляемого самой радикальной группировкой оппозиционного блока — «Джебхат ан-Нусрой», задержали в городе Маарет Аль-Нуман к югу от Идлиба четырех человек. Согласно данным портала Al Ahed News, арестованным было предъявлено обвинение в том, что они участвовали в турецкой военной кампании под названием «Щит Евфрата» на севере Сирии. Напомним, провинция Идлиб целиком оккупирована незаконными оппозиционными формированиями. В этом регионе базируются значительные военные ресурсы и резервы крупнейших исламистских организаций.

Провинция Ракка

Al Ahed News сообщает о продолжающихся столкновениях в северных предместьях Ракки, неофициальной столицы «Исламского государства». Курдские отряды наступают на позиции террористов в этом регионе в рамках четвертого этапа масштабной операции «Гнев Евфрата», которой командуют страны международной коалиции во главе с США. Столкновения в настоящий момент идут вблизи поселений Аль-Рашид, Аль-Рафика, Аль-Джалла и Майсалун. Как ранее сообщили в командовании SDF, за последние несколько дней наступающим отрядам удалось приблизиться к административному центру провинции на семь километров. Населенные пункты Аль-Джалла и Майсалун были недавно зачищены от ИГ.

Центр SOHR также сообщает об очередных бомбардировках ВВС западной коалиции. Под ударами оказались район Аль-Джиср в Ракке, а также деревня Аль-Буаси и окрестности ферм Аль-Кадисия в пригороде. О результатах налета источник не сообщает. Авиация коалиции почти ежедневно наносит удары по ИГ в поддержку наступления курдов, однако нередко в результате бомбардировок гибнут местные жители.

Ирак

Правительственная армия Ирака при поддержке шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби» начала операцию по освобождению населенного пункта Кайруван, расположенного к юго-западу от города Талль-Афар недалеко от Мосула. Об этом сообщил источник в Twitter (@IraqiSecurity). В западном направлении от Мосула по-прежнему базируются мощные силы «Исламского государства». В самом городе также продолжаются бои. На сегодняшний день иракские войска контролируют большую часть западных районов. Восточный Мосул был полностью зачищен от ИГИЛ в конце января текущего года.

* Организация запрещена на территории РФ.