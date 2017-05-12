ВСУ рвутся к новой войне в Донбассе: Мы гнием в окопах и обрастаем мхом лени

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Киев, 12 мая. Военнослужащие ВСУ рассказали, как «гниют в окопах» и спиваются от безделья из-за запрета открывать огонь в Донбассе.

Украинский силовик с позывным «Темный» заявил, что ВСУ хотят пойти в наступление в Донбассе. Однако из-за запрета на открытие огня и минских соглашений военнослужащие находят себе другие занятия.

«Мы гнием в окопах, обрастаем мхом лени. Кое-кто спивается от безделья, — рассказал он украинским СМИ. — Кто-то нарочно делает, чтобы деморализовать украинскую армию».

Впрочем, некоторые из силовиков предпочитают просто нарушать запреты. Так, по данным Народной милиции ЛНР, только за последние сутки ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе.