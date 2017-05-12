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Украина
ВСУ рвутся к новой войне в Донбассе: Мы гнием в окопах и обрастаем мхом лени

ВСУ рвутся к новой войне в Донбассе: Мы гнием в окопах и обрастаем мхом лени

12:26  12 Мая 2017
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ВСУ рвутся к новой войне в Донбассе: Мы гнием в окопах и обрастаем мхом лени

Киев, 12 мая. Военнослужащие ВСУ рассказали, как «гниют в окопах» и спиваются от безделья из-за запрета открывать огонь в Донбассе.

Украинский силовик с позывным «Темный» заявил, что ВСУ хотят пойти в наступление в Донбассе. Однако из-за запрета на открытие огня и минских соглашений военнослужащие находят себе другие занятия.

«Мы гнием в окопах, обрастаем мхом лени. Кое-кто спивается от безделья, — рассказал он украинским СМИ. — Кто-то нарочно делает, чтобы деморализовать украинскую армию».

ВСУ рвутся к новой войне в Донбассе: Мы гнием в окопах и обрастаем мхом лени

Впрочем, некоторые из силовиков предпочитают просто нарушать запреты. Так, по данным Народной милиции ЛНР, только за последние сутки ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

Катерина Тимошенская
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