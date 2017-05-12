«Боярышник» в Сети: Минздрав может разрешить онлайн-торговлю спиртовыми лекарствами

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Москва, 12 мая. Фармацевтические компании и интернет-торговцы попросили Минздрав разрешить продажу спиртосодержащих лекарств в Сети. Речь идет о препаратах, крепость которых превышает 30%, таковыми являются настойки «Боярышника», «Валерьяны», корвалола и ряд других.

Официальное письмо от представителей Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) и Международной ассоциации делового сотрудничества (МАДС) уже направлено министру Веронике Скворцовой, пишет газета «Известия».

Ранее ведомство разработал проект, регламентирующий дистанционные продажи лекарств в РФ. В соответствии с документом, продажа таких лекарств в Интернете запрещена, однако эксперты считают, что торговля в Сети и в аптеках должна регулироваться одинаково. Кроме того, они полагают, что запрет на продажу онлайн ограничивает права потребителей. «Минздрав стремится огранить продажу спиртосодержащих препаратов в аптеках, потому что некоторые применяют их в немедицинских целях. Предположить, что эти люди пользуются интернетом, сложно», — считает руководитель «Аптечной гильдии» Елена Неволина.

В Минздраве сообщили, что все указанные в письме предложения будут рассмотрены в профильном подразделении ведомства и, по возможности, учтены при подготовке окончательной редакции постановления.

