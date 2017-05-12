Рособрнадзор приостановил действие лицензий трех вузов

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Москва, 12 мая. Лицензия подтверждает право вуза вести образовательную деятельность.

Решением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки приостановлено действие лицензий Московского областного гуманитарного института, Уральского финансово-юридического института и красноярского филиала Университета российского инновационного образования.

«Вечерняя Москва» сообщает, что государственной аккредитации было лишено направление «Юриспруденция» Международной академии бизнеса и новых технологий. Ранее по результатам проверок Рособрнадзор прекратил действие лицензии Института русского театра.