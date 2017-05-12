Главу украинского жюри шокировал размах коррупции на «Евровидении» в Киеве

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Киев, 12 мая. Председатель украинского жюри «Евровидения-2017» Юрий Рыбчинский утверждает, что коррупция при подготовке и проведении конкурса достигла немыслимых масштабов.

«За нынешний бюджет «Евровидения» можно было бы провести три подобных конкурса. Не знаю, куда смотрит наша прокуратура, но это же на поверхности — коррупционная составляющая этого конкурса», — заявил он в интервью украинскому изданию «Зеркало недели».

Поэт добавил, что выделенная Киевом на музыкальный конкурс сумма (около 30 млн евро) многим государствам даже не снилась. По его словам, самое дорогое «Евровидение» проводит страна, где живет нищий народ.

Рыбчинский также не исключил, что во время чемпионата Европы, проводившегося на Украине и в Польше в 2012 году, тоже не обошлось без коррупции. Однако тогда были построены дороги и приведены в порядок стадионы, а «Евровидение-2017» не изменило инфраструктуру города в лучшую сторону.